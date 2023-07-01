Украинские военные обстреляли село Карабаново в Белгородской области
1 июля 202319:32
ВСУ обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, четыре дома получили повреждения осколками снарядов. У них выбило окна, а также посекло фасады, кровью и заборы.
Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru