Украинские военные обстреляли село Карабаново в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор: ВСУ обстреляли село в Курской области

По его словам, четыре дома получили повреждения осколками снарядов. У них выбило окна, а также посекло фасады, кровью и заборы.

Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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