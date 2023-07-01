Украинские военные обстреляли село Карабаново в Белгородской области

По его словам, четыре дома получили повреждения осколками снарядов. У них выбило окна, а также посекло фасады, кровью и заборы.

Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».

