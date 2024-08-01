Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали город Шебекино и села Нежеголь и Илек-Пеньковка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в Шебекине из-за сброса взрывного устройства с БПЛА в частном домовладении были выбиты окна, посечен забор, также получила повреждения стена надворной постройки.
«В селе Нежеголь... два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля», — написал Гладков в Telegram-канале.
При этом в Илек-Пеньковке при детонации дрона загорелся частный дом, огонь оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет.
Ранее в белгородском поселке Борисовка беспилотник ВСУ атаковал частный дом, загорелась кровля, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru