Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали город Шебекино и села Нежеголь и Илек-Пеньковка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в Шебекине из-за сброса взрывного устройства с БПЛА в частном домовладении были выбиты окна, посечен забор, также получила повреждения стена надворной постройки.

«В селе Нежеголь... два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля», — написал Гладков в Telegram-канале.

При этом в Илек-Пеньковке при детонации дрона загорелся частный дом, огонь оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет.

Ранее в белгородском поселке Борисовка беспилотник ВСУ атаковал частный дом, загорелась кровля, напоминает Ura.ru.

