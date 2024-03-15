Украина обстреляла село Грузское в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Грузское в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Торговые центры временно закрыли в Белгородской области

Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах, повреждены три машины. Никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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