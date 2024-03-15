Украина обстреляла село Грузское в Белгородской области
15 марта 202405:03
Украинские войска обстреляли село Грузское в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах, повреждены три машины. Никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Ранее два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru