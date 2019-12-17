Ветеран «Альфы» не поверил в кражу 300 тонн взрывчатки с оборонного завода

Следственное управление УМВД в Башкирии возбудило уголовное дело из-за кражи у ФКП «Авангард», производящего промышленную взрывчатку, почти 300 тонн взрывчатых веществ. Речь идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, полученных предприятием при утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны РФ, пишут «Ведомости». Недостача выявилась в ходе инвентаризации, которую проводил новый руководитель предприятия. Предполагается, что хищение происходило в течение полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019 года.

Не поверил в кражу такого количества взрывчатки президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В эфире НСН он заявил, что 300 тонн взрывчатки способны уничтожить несколько российских городов.