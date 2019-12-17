Ветеран «Альфы» не поверил в кражу 300 тонн взрывчатки с оборонного завода
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал НСН, что украденной в Башкирии взрывчатки хватило бы для уничтожения нескольких десятков городов.
Следственное управление УМВД в Башкирии возбудило уголовное дело из-за кражи у ФКП «Авангард», производящего промышленную взрывчатку, почти 300 тонн взрывчатых веществ. Речь идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, полученных предприятием при утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны РФ, пишут «Ведомости». Недостача выявилась в ходе инвентаризации, которую проводил новый руководитель предприятия. Предполагается, что хищение происходило в течение полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019 года.
Не поверил в кражу такого количества взрывчатки президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В эфире НСН он заявил, что 300 тонн взрывчатки способны уничтожить несколько российских городов.
«Эта цифра нереальна. Вывезти такое количество взрывчатых веществ даже за два года практически невозможно. На заводе же есть служба безопасности. Это или искаженная информация, или очередной фейк. Этим количеством взрывчатки можно взорвать не один десяток городов средней вместимости», — заявил специалист.
До марта 2019 года предприятие возглавлял Азгат Ибрагимов. Топ-менеджер был уволен Минпромторгом из-за тяжелого финансового состояния завода. В ведомстве не исключают, что украденные сотни тонн взрывчатки были переработаны самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, а затем проданы.
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