Уйба: Жителям обрушившегося дома в Печоре компенсируют потерю имущества
Жителям частично обрушившегося дома в Печоре выплатят компенсации как за потерю жилья, так и за утраченное имущество, сообщил в Telegram глава Коми Владимир Уйба.
По его словам, выплаты на приобретение новых квартир начнут 13 мая. С семьями, в которых есть дети, будет проработан вопрос по предоставлению им жилья из маневрового фонда. Губернатор отметил, что из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек находятся в пункте временного размещения. Три человека временно переехали к родственникам.
Дом в Печоре, где обрушился подъезд, признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru