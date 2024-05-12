Уйба: Жителям обрушившегося дома в Печоре компенсируют потерю имущества

По его словам, выплаты на приобретение новых квартир начнут 13 мая. С семьями, в которых есть дети, будет проработан вопрос по предоставлению им жилья из маневрового фонда. Губернатор отметил, что из здания были эвакуированы 14 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек находятся в пункте временного размещения. Три человека временно переехали к родственникам.

Дом в Печоре, где обрушился подъезд, признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

