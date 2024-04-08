Под Смоленском почти 9 тысяч человек остались без газа из-за обрушения путепровода
Сети газоснабжения повреждены из-за обрушения путепровода под Смоленском, от газа были отключены 69 юрлиц, 5 котельных и порядка 8,8 тысячи физлиц. Об этом сообщило министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.
Согласно данным, от газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Отмечается, что коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. В министерстве подчеркнули, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте работают аварийные бригады газовиков.
Ранее сообщалось, что путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области. По данным ГУМЧС по региону, в момент обрушения на нем находились грузовой и легковой автомобили. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru