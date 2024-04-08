Под Смоленском почти 9 тысяч человек остались без газа из-за обрушения путепровода

Согласно данным, от газа отключены потребители Вяземского и Темкинского районов. Отмечается, что коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. В министерстве подчеркнули, что по поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте работают аварийные бригады газовиков.

Ранее сообщалось, что путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области. По данным ГУМЧС по региону, в момент обрушения на нем находились грузовой и легковой автомобили. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла, передает «Радиоточка НСН».

