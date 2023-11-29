«Ухудшение погоды»: Названа причина экстренной посадки самолета в Сочи

Инцидент произошёл 27 ноября. В СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что лайнер совершил экстренную посадку при аварийном остатке топлива.

«Авиакомпания подтверждает, что случай с воздушным судном, описанный в ряде публикаций... произошел 27 ноября во время резкого ухудшения погодных условий в аэропорту Сочи перед началом шторма», - указали в «России».

Авиаперевозчик добавил, что самолёт приземлился в аэропорту курорта «после ухода на второй круг с незначительной задержкой».

Ранее Росавиация объявила о возобновлении расследования экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщает RT.

