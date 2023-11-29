«Ухудшение погоды»: Названа причина экстренной посадки самолета в Сочи

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» заявила, что главной причиной экстренной посадки самолёта SSJ-100 в Сочи стало резкое ухудшение погоды, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл 27 ноября. В СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что лайнер совершил экстренную посадку при аварийном остатке топлива.

«Авиакомпания подтверждает, что случай с воздушным судном, описанный в ряде публикаций... произошел 27 ноября во время резкого ухудшения погодных условий в аэропорту Сочи перед началом шторма», - указали в «России».

Авиаперевозчик добавил, что самолёт приземлился в аэропорту курорта «после ухода на второй круг с незначительной задержкой».

Ранее Росавиация объявила о возобновлении расследования экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщает RT.

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Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
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