Ил-76 с отказавшей навигацией совершил посадку в Шереметьево

Тяжёлый транспортный самолёт Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Собеседник агентства уточнил, что у лайнера отказала навигационная система.

Отмечается, что к моменту посадки в состояние готовности были приведены специальные дежурные подразделения аэропорта.

Ранее пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана в аэропорту прилёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ / кадр с видео
ТЕГИ:ШереметьевоЭкстренная ПосадкаМоскваИл-76

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