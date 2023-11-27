Ил-76 с отказавшей навигацией совершил посадку в Шереметьево
27 ноября 202317:57
Тяжёлый транспортный самолёт Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Собеседник агентства уточнил, что у лайнера отказала навигационная система.
Отмечается, что к моменту посадки в состояние готовности были приведены специальные дежурные подразделения аэропорта.
Ранее пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана в аэропорту прилёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru