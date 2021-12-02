Путин призвал «жёстко спрашивать» за соблюдение техники безопасности на шахтах
Президент Владимир Путин заявил, что гибель шахтёров и спасателей в результате аварии на шахте «Листвяжная» - это «общая беда и боль для Кузбасса и всей России», сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Российский лидер отметил, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности, и призвал «жёстко спрашивать по закону» с тех, кто «в погоне за прибылью» подвергает шахтёров смертельному риску.
«Недопустимо злоупотреблять мужеством людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены. Это персональная ответственность... руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», - заключил Путин.
Ранее горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», которые были прерваны из-за проблем с газом.
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