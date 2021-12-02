Путин призвал «жёстко спрашивать» за соблюдение техники безопасности на шахтах

В ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Российский лидер отметил, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушений правил техники безопасности, и призвал «жёстко спрашивать по закону» с тех, кто «в погоне за прибылью» подвергает шахтёров смертельному риску.

«Недопустимо злоупотреблять мужеством людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены. Это персональная ответственность... руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», - заключил Путин.

Ранее горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная», которые были прерваны из-за проблем с газом.

