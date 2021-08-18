Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Вануату
18 августа 202114:22
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано 18 августа у побережья Вануату, сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 91 км и находился примерно в 16 км от городка Порт-Орли.
Объявлена угроза цунами. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее власти Гаити объявили траур по погибшим в результате землетрясения. По данным службы гражданской обороны страны жертвами сейсмособытия стал 1 941 человек.
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18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru