Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано 18 августа у побережья Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 91 км и находился примерно в 16 км от городка Порт-Орли.

Объявлена угроза цунами. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее власти Гаити объявили траур по погибшим в результате землетрясения. По данным службы гражданской обороны страны жертвами сейсмособытия стал 1 941 человек.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры