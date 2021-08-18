Число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам
Число погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 1 941. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Число пострадавших увеличилось до 9 тысяч.
Накануне сообщалось о 1 419 погибших и 7 тысячах пострадавших. В стране разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.
Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.
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