Число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам

Число погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 1 941. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Последствия землетрясения: в Гаити объявлен трехдневный траур

Число пострадавших увеличилось до 9 тысяч.

Накануне сообщалось о 1 419 погибших и 7 тысячах пострадавших. В стране разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Знаменский
ТЕГИ:Землетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры