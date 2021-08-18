Число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам

Число пострадавших увеличилось до 9 тысяч.



Накануне сообщалось о 1 419 погибших и 7 тысячах пострадавших. В стране разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.

