Угрозу авиационной атаки объявляли в Ростовской области

Угрозу авиационной атаки объявили в Ростовской области. Экстренный сигнал разослан через ресурсы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителей призвали не подходить к окнам и соблюдать необходимые меры безопасности. Также была объявлена бомбовая опасность. Предупреждение вышло в 13:15 по московскому времени. Примерно через полчаса был дан отбой тревоги.

Аналогичные предупреждения объявлялись утром и в ночь на 11 февраля. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны отчиталось об уничтожении ночью 13 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Ростовской области. Всего над регионами было ликвидировано 40 дронов.

