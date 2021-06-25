СМИ: В Казани мужчина не пускает в квартиру приставов и угрожает взорвать гранату

В Казани мужчина, к которому приехали судебные приставы, заперся в квартире и угрожает взорвать гранату, пишут в пятницу местные СМИ.

По их данным, мужчина должен был убрать из квартиры хлам и провести санобработку, однако отказался делать это. Приставы приехали к нему с судебным решением, однако он их не пустил и угрожает взрывом.

В прокуратуре Татарстана подтвердили, что мужчина собирается взорвать гранату, однако не указали причину его недовольства.

«Поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге, 77 в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату», - сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По его словам, на место ЧП выехал прокурор Приволжского района города Казани.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи конфликт местного жителя с приставами завершился тем, что он открыл по ним огонь и убил двух сотрудников ФССП.

