Угроза взрыва в ТРЦ в Москве не подтвердилась

Информация о «минировании» торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в Москве оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

Как отметил собеседник агентства, проверка здания завершилась.

«Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная», — сообщил источник.

Ранее НСН писала, что более 700 человек были эвакуированы из ТРЦ «Хорошо!» из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. О пострадавших не сообщалось.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Торговые ЦентрыМинированиеМосква
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