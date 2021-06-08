Угроза взрыва в ТРЦ в Москве не подтвердилась

Как отметил собеседник агентства, проверка здания завершилась.

«Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная», — сообщил источник.

Ранее НСН писала, что более 700 человек были эвакуированы из ТРЦ «Хорошо!» из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. О пострадавших не сообщалось.

