Угроза взрыва в ТРЦ в Москве не подтвердилась
Информация о «минировании» торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в Москве оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Как отметил собеседник агентства, проверка здания завершилась.
«Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная», — сообщил источник.
Ранее НСН писала, что более 700 человек были эвакуированы из ТРЦ «Хорошо!» из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. О пострадавших не сообщалось.
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