Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

Более 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Хорошо!» в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на месте ведут работу сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

ТЦ расположен по адресу Хорошевское шоссе 27.

По данным агентства, за 4 месяца 2021 года в РФ были вычислены свыше 230 человек, дававшие ложные сообщения о минировании.

