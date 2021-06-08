Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

Более 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Хорошо!» в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на месте ведут работу сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

ТЦ расположен по адресу Хорошевское шоссе 27.

По данным агентства, за 4 месяца 2021 года в РФ были вычислены свыше 230 человек, дававшие ложные сообщения о минировании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЭвакуацияТорговые Центры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры