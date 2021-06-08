Более 700 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва
8 июня 202120:31
Более 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Хорошо!» в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что на месте ведут работу сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
ТЦ расположен по адресу Хорошевское шоссе 27.
По данным агентства, за 4 месяца 2021 года в РФ были вычислены свыше 230 человек, дававшие ложные сообщения о минировании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru