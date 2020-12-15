Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась

Проверка в Большом театре в центре российской столицы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы почти 500 человек, завершена. В её ходе опасные предметы не обнаружены, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб столицы.

Добавим, согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет «Баядерка». Начало в 19:05. Отразится ли инцидент на работе Большого театра, не сообщается.