Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
Проверка в Большом театре в центре российской столицы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы почти 500 человек, завершена. В её ходе опасные предметы не обнаружены, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб столицы.
Добавим, согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет «Баядерка». Начало в 19:05. Отразится ли инцидент на работе Большого театра, не сообщается.
А ранее в декабре главное здание Российской академии наук (РАН) в Москве проверили на предмет «минирования» из-за пакета с продуктами. Об этом рассказал заявил вице-президент РАН Юрий Балега. Он подчеркнул, что здание президиума РАН, в народе прозванное «золотыми мозгами», обращает на себя внимание и часто становится объектом различных провокаций.
Балега рассказал, что охрана академии обнаружила пакет неизвестного содержания. Управление делами РАН немедленно организовало необходимые для предотвращения возможной угрозы мероприятия, эвакуировав сотрудников и вызвав спасателей и специалистов Росгвардии.
Как выяснилось позже, пакет, внутри которого оказались продукты, был оставлен курьером.
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