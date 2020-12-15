Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась

Проверка в Большом театре в центре российской столицы, из которого после сообщения о якобы заложенной бомбе эвакуированы почти 500 человек, завершена. В её ходе опасные предметы не обнаружены, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб столицы.

Добавим, согласно афише на сайте театра, сегодня там запланировано одно представление – балет «Баядерка». Начало в 19:05. Отразится ли инцидент на работе Большого театра, не сообщается.

СМИ: в Москве «заминировали» Большой театр

А ранее в декабре главное здание Российской академии наук (РАН) в Москве проверили на предмет «минирования» из-за пакета с продуктами. Об этом рассказал заявил вице-президент РАН Юрий Балега. Он подчеркнул, что здание президиума РАН, в народе прозванное «золотыми мозгами», обращает на себя внимание и часто становится объектом различных провокаций.

Балега рассказал, что охрана академии обнаружила пакет неизвестного содержания. Управление делами РАН немедленно организовало необходимые для предотвращения возможной угрозы мероприятия, эвакуировав сотрудников и вызвав спасателей и специалистов Росгвардии.

Как выяснилось позже, пакет, внутри которого оказались продукты, был оставлен курьером.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ЭвакуацияМинированиеБольшой Театр
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