Уголовные дела возбуждены из-за крушения танкеров у Керчи

В сообщении ведомства указано, что информация о потерпевших еще уточняется. К месту инцидента направлена группа следователей и криминалистов. Руководитель ГСУ по Крыму и городу Севастополю Терентьев взял ход уголовных дел под личный контроль.



К настоящему моменту известно, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Среди основных версий крушения танкеров рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. с «Волгонефть 212» эвакуировали 13 членов экипажа, один моряк погиб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

