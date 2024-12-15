Уголовные дела возбуждены из-за крушения танкеров у Керчи

Российские следователи возбудили уголовные дела из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России в официальном Telegram-канале.

Ранее проверку из-за этих судов инициировала Южная транспортная прокуратура. Теперь же следствие возбудило сразу два уголовных дела — по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули

В сообщении ведомства указано, что информация о потерпевших еще уточняется. К месту инцидента направлена группа следователей и криминалистов. Руководитель ГСУ по Крыму и городу Севастополю Терентьев взял ход уголовных дел под личный контроль.

К настоящему моменту известно, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

Среди основных версий крушения танкеров рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. с «Волгонефть 212» эвакуировали 13 членов экипажа, один моряк погиб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СудноКерченский ПроливУголовное ДелоСледственный Комитет

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