Уголовное дело возбуждено в Москве после атаки женщины блогерами
Уголовное дело возбудили в Москве в отношении трех мужчин-блогеров, распыливших перцовый баллончик в лицо женщине.
Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщается в телеграмм-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в Измайловском парке. Один из блогеров снимал происходящее на видео. По данным СМИ, атаковал женщину YouTube-блогер Репейник, который снимает треш-стримы с нападениями на людей.
Согласно информации прокуратуры, пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом.
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