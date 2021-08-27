Уголовное дело возбуждено в Москве после атаки женщины блогерами

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщается в телеграмм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Измайловском парке. Один из блогеров снимал происходящее на видео. По данным СМИ, атаковал женщину YouTube-блогер Репейник, который снимает треш-стримы с нападениями на людей.

Согласно информации прокуратуры, пострадавшей женщине 55 лет, она является инвалидом.



