Навальный дал интервью из колонии и предложил способ победить бедность
В интервью американскому изданию The New York Times (NYT) блогер и оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что столкнулся с вопросом бедности во время своего заключения под стражей.
Навальный отметил, что заключенный в колонии должен «уместить все месячные покупки в тюремном магазине в 9-тысячный лимит». Оппозиционер завил, что сотрудники колонии и медицинский персонал также озабочены проблемой нехватки средств, так как они получают «нищенские зарплаты».
Победа над бедностью, как считает Навальный, может быть связана только с экономическим ростом. Блогер призвал к тотальному дерегулированию экономики и освобождению предпринимателей от налогов и сдерживающего законодательства.
Кроме того, бедность можно победить инвестициями в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Он также заявил, что коррупция остается одной из главных проблем России.
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