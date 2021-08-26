Навальный дал интервью из колонии и предложил способ победить бедность

В интервью американскому изданию The New York Times (NYT) блогер и оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что столкнулся с вопросом бедности во время своего заключения под стражей.



Навальный отметил, что заключенный в колонии должен «уместить все месячные покупки в тюремном магазине в 9-тысячный лимит». Оппозиционер завил, что сотрудники колонии и медицинский персонал также озабочены проблемой нехватки средств, так как они получают «нищенские зарплаты».



Победа над бедностью, как считает Навальный, может быть связана только с экономическим ростом. Блогер призвал к тотальному дерегулированию экономики и освобождению предпринимателей от налогов и сдерживающего законодательства.

Кроме того, бедность можно победить инвестициями в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Он также заявил, что коррупция остается одной из главных проблем России.

