Самарский полицейский пострадал при взрыве в ходе задержания
В Самаре полицейский получил травмы в результате взрыва, произошедшем в момент задержания подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Группа полицейских прибыла по вызову на семейный конфликт. Отмечается, что предмет, который впоследствии взорвался, бросил задержанный мужчина. В настоящее время он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным РИА Новости, пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу. Уточняется, что он получил легкие травмы.
Ранее сегодня сообщалось о пожаре на территории СИЗО №6 в Москве. В ГУ МСЧ заявляли, что из-за инцидента было эвакуировано около 600 человек.
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