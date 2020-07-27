Самарский полицейский пострадал при взрыве в ходе задержания

В Самаре полицейский получил травмы в результате взрыва, произошедшем в момент задержания подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Группа полицейских прибыла по вызову на семейный конфликт. Отмечается, что предмет, который впоследствии взорвался, бросил задержанный мужчина. В настоящее время он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным РИА Новости, пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу. Уточняется, что он получил легкие травмы.

Ранее сегодня сообщалось о пожаре на территории СИЗО №6 в Москве. В ГУ МСЧ заявляли, что из-за инцидента было эвакуировано около 600 человек.

