Уголовное дело возбуждено после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Следственный комитет РФ по городу Москва возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома «Алые Паруса», расположенного на Авиационной улице в Москве. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Ранее Telegram-каналы 112 и Baza сообщили, что в ЖК произошел взрыв, в результате чего погиб один человек и минимум пять получили ранения.