Уголовное дело возбуждено после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
Следственный комитет РФ по городу Москва возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома «Алые Паруса», расположенного на Авиационной улице в Москве. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
Ранее Telegram-каналы 112 и Baza сообщили, что в ЖК произошел взрыв, в результате чего погиб один человек и минимум пять получили ранения.
В прокуратуре уточнили, что на месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
Ранее в Москве в результате пожара, произошедшего в одной из квартир в многоэтажном доме на Волжском бульваре, погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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