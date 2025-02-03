Уголовное дело возбуждено после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Следственный комитет РФ по городу Москва возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома «Алые Паруса», расположенного на Авиационной улице в Москве. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Ранее Telegram-каналы 112 и Baza сообщили, что в ЖК произошел взрыв, в результате чего погиб один человек и минимум пять получили ранения.

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В прокуратуре уточнили, что на месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в Москве в результате пожара, произошедшего в одной из квартир в многоэтажном доме на Волжском бульваре, погибли два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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