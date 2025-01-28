СКР начал проверку по факту взрыва на заводе в Приамурье
Сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке по факту взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе в Белогорске (Амурская область). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Амурской области.
Отмечается, что силосная установка взорвалась 28 января. Работники завода сумели эвакуироваться самостоятельно, спасатели разыскивают человека, который предположительно остался под завалом.
Организовала проверку и прокуратура Белогорска по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Ранее в Москве в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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