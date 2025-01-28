СКР начал проверку по факту взрыва на заводе в Приамурье

Сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке по факту взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе в Белогорске (Амурская область). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Амурской области.

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Отмечается, что силосная установка взорвалась 28 января. Работники завода сумели эвакуироваться самостоятельно, спасатели разыскивают человека, который предположительно остался под завалом.

Организовала проверку и прокуратура Белогорска по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее в Москве в результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ПроверкаЗаводВзрывАмурская ОбластьСледственный Комитет Рф

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