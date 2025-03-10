Уголовное дело возбуждено после наезда такси на остановку в Казани

Кремль заявил, что Путин и Трамп находятся «в начале пути» 11 человек пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в Казани Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест Лукашенко поменял премьер-министра Белоруссии Роскомнадзор сообщил об утечке 24 млн записей россиян с начала года