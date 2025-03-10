Уголовное дело возбуждено после наезда такси на остановку в Казани

Уголовное дело возбудили после наезда такси на людей на остановке в Казани, сообщили в Следственном комитете региона.

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

Статья - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По последним данным Минздрава Татарстана, пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Девять человек находятся в состоянии средней тяжести и госпитализированы.

По данным прокуратуры Татарстана, водитель такси пытался объехать автобус, отмечает RT.

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