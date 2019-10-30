Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля

30 октября 201916:20

Уголовное дело возбуждено по факту избиения девочки сверстниками в детском саду Ярославля. Такое решение принято после изучения видеозаписи этого происшествия, сообщает областное управление Следственного комитета. Как уточняет RT, дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки.

Она была начата накануне, после того как в соцсетях появилось видео, на котором несколько малолетних детей пинают девочку, лежащую на земле, ногами, а также бросают в неё разные предметы.

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