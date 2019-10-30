Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля

Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки.

Она была начата накануне, после того как в соцсетях появилось видео, на котором несколько малолетних детей пинают девочку, лежащую на земле, ногами, а также бросают в неё разные предметы.

