Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в детсаду Ярославля
Уголовное дело возбуждено по факту избиения девочки сверстниками в детском саду Ярославля. Такое решение принято после изучения видеозаписи этого происшествия, сообщает областное управление Следственного комитета. Как уточняет RT, дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки.
Она была начата накануне, после того как в соцсетях появилось видео, на котором несколько малолетних детей пинают девочку, лежащую на земле, ногами, а также бросают в неё разные предметы.
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