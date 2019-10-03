И раньше убивали. Психолог о расправе над школьницей в Подмосковье
Детский психолог заявил в эфире НСН, что говорить о более высоком уровне агрессии в нынешнем поколении подростков не приходится.
В подмосковной Балашихе на территории заброшенной воинской части нашли тело 15-летней школьницы, которая пропала 1 октября. Предварительно установлено, что она скончалась от удара по голове. По подозрению в убийстве был задержан ее сверстник – ученик той же школы, в которую ходила жертва.
Зачастую после таких происшествий в обществе вспыхивают дискуссии о том, что нынешнее поколение подростков, в отличие от предыдущих, отличается неимоверной жестокостью. Однако Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН не согласился с этим тезисом.
«Дети всегда агрессивные, тем более подростки. Нам не с чем сравнивать, у нас нет статистики, чтобы сопоставить уровень агрессии сейчас и 30-40 лет назад. Другое дело, что сейчас это становится достоянием общества. Раньше все скрывалось. Всегда в Советском Союзе существовали колонии для несовершеннолетних, были тысячи подростков с различными противоправными действиями, в основном, именно агрессивного направления – убийцы, насильники и так далее. Утверждать, что сейчас агрессивности стало больше, нет оснований», - сказал он.
Тем временем в Следственном комитете заявили, что подросток уже дал признательные показания. Он заявил, что убил знакомую во время ссоры. Следствие будет просить суд отправить подростка под стражу.
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