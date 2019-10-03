И раньше убивали. Психолог о расправе над школьницей в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на территории заброшенной воинской части нашли тело 15-летней школьницы, которая пропала 1 октября. Предварительно установлено, что она скончалась от удара по голове. По подозрению в убийстве был задержан ее сверстник – ученик той же школы, в которую ходила жертва.

Зачастую после таких происшествий в обществе вспыхивают дискуссии о том, что нынешнее поколение подростков, в отличие от предыдущих, отличается неимоверной жестокостью. Однако Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН не согласился с этим тезисом.