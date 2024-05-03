Уголовное дело возбуждено после гибели животных в зоопарке «Планета обезьян»

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель, возбуждено после смерти обезьяны и двух аистов в частном зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе, сообщает прокуратура Москвы.

В материале говорится, что во время проверки частного зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО были обнаружены мертвые обезьяна и два аиста. Уточняется, что животные долгое время содержались без питания и воды, и были в крайней степени истощения. Также они не получали необходимую ветеринарную помощь, из-за чего у них развились серьезные заболевания.