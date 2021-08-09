Уголовное дело возбуждено после гибели 9 пациентов в больнице Владикавказа

Управление следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело после гибели 9 пациентов с коронавирусом в больнице Владикавказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. В ведомстве заявили, что смерть наступила в результате нехватки кислорода. Причиной была назван прорыв трубы, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.

По данным агентства, в больнице на момент аварии находился 71 человек, 13 из них в реанимации. Из пациентов в реанимации удалось спасти только четверых.