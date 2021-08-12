Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Воронеже
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Отмечается, что ход расследования будет находится на контроле центрального аппарата СК РФ.
Взрыв произошел, когда автобус проезжал по маршруту в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.
Ранее стало известно, что взорвавшийся автобус не имел газового оборудования. Предполагалось, что причиной взрыва стал газовый баллон.
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