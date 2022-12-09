Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «МЕГА Химки»

«Следователем следственного отдела по г. Химки… возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, отмечает РЕН ТВ.

Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI, напоминает «Свободная пресса». Пожару присвоили четвертый номер сложности. К 8:25 огонь локализовали на площади 7 тыс. кв. м. Известно об одном погибшем, данные о пострадавших уточняются.

