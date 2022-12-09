Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «МЕГА Химки»
Уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Московской области. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ.
«Следователем следственного отдела по г. Химки… возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты, отмечает РЕН ТВ.
Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» на Ленинградском шоссе произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI, напоминает «Свободная пресса». Пожару присвоили четвертый номер сложности. К 8:25 огонь локализовали на площади 7 тыс. кв. м. Известно об одном погибшем, данные о пострадавших уточняются.
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