Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели семи рабочих на комбинате «Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Семеро рабочих получили химические ожоги в результате пожара, который произошёл 29 июля на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСК РФ
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