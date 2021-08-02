Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели семи рабочих на комбинате «Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
Дело возбуждено по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Семеро рабочих получили химические ожоги в результате пожара, который произошёл 29 июля на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
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