СМИ: Один рабочий умер в результате взрыва на химкомбинате в Ростовской области

Семеро рабочих получили химические ожоги в результате инцидента, который произошёл на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, один из пострадавших умер.

Пресс-служба комбината уточнила, что ЧП произошло вечером 29 июля. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, вредных выбросов в атмосферу не поступило.

Оперативная группа Минпромторга РФ приступила к расследованию инцидента.

Ранее в Германии мощный взрыв прогремел на химическом заводе Bayer в Леверкузене, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВзрывХимияРостовская Область
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