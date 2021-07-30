СМИ: Один рабочий умер в результате взрыва на химкомбинате в Ростовской области
Семеро рабочих получили химические ожоги в результате инцидента, который произошёл на химическом предприятии «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, один из пострадавших умер.
Пресс-служба комбината уточнила, что ЧП произошло вечером 29 июля. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, вредных выбросов в атмосферу не поступило.
Оперативная группа Минпромторга РФ приступила к расследованию инцидента.
Ранее в Германии мощный взрыв прогремел на химическом заводе Bayer в Леверкузене, сообщает Ura.ru.
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