Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом во Владимирской области

Уголовное дело по статье 264 "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом во Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

ДТП произошло на на 335-м километре автодороги М7 "Волга" в городе Гороховце Владимирской области. В результате погиб один человек, еще 14 получили травмы различной тяжести. В частности, состояние троих человек оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем и на скорости врезался в стоявший на светофоре грузовик. Статья 264 предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

