Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусами Минобороны в Подмосковье
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием автобусов Минобороны в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дело возбуждено по ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин».
ДТП произошло на Новорижском шоссе в Московской области. С военными автобусами столкнулся грузовой автомобиль. В результате погибли 4 военнослужащих, еще несколько получили ранения.
По данным пресс-службы СК, в настоящее время криминалисты и следователи ведут осмотр места происшествия и опрашивают пострадавших, находящихся в госпитале.
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