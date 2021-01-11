Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусами Минобороны в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием автобусов Минобороны в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

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Отмечается, что соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дело возбуждено по ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин».

ДТП произошло на Новорижском шоссе в Московской области. С военными автобусами столкнулся грузовой автомобиль. В результате погибли 4 военнослужащих, еще несколько получили ранения.

По данным пресс-службы СК, в настоящее время криминалисты и следователи ведут осмотр места происшествия и опрашивают пострадавших, находящихся в госпитале.

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ФОТО: depositphotos.com
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