«Безопаснее, чем в Москве». Названы основные причины гибели российских военных
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в эфире НСН рассказал, какой в российской армии процент небоевых потерь на фоне крупного ДТП с военной колонной в Подмосковье.
Не менее четырёх человек погибли в результате ДТП с участием колонны автобусов с военными в Московской области. По последним данным, число пострадавших достигло 50 человек.
Ранее на Новорижском шоссе на территории Красногорска самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. Авария произошла на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Водитель большегруза задержан.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какой в российской армии процент небоевых потерь
«Процент небоевых потерь в российской армии очень небольшой. Он ниже чем процент потерь от повседневной деятельности обычных граждан России. На миллион военнослужащих российской армии в прошлом году речь шла о нескольких погибших. Все они известны. Жизнь в армии безопаснее, чем в Москве. Основные причины гибели военнослужащих это - неосторожное обращение с оружием, конфликты в их среде, затем ПДД. Что произошло конкретно в Подмосковье, должна разбираться ГИБДД. Но не факт, что катастрофа произошла по вине водителя военного автомобиля», - сказал Сивков.
В январе 2020 года ЕСПЧ обязал российские власти расследовать все случаи гибели призывников, в том числе суициды.
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