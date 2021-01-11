«Безопаснее, чем в Москве». Названы основные причины гибели российских военных

Не менее четырёх человек погибли в результате ДТП с участием колонны автобусов с военными в Московской области. По последним данным, число пострадавших достигло 50 человек.

Ранее на Новорижском шоссе на территории Красногорска самосвал протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. Авария произошла на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. Водитель большегруза задержан.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН рассказал, какой в российской армии процент небоевых потерь