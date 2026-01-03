Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов
Межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора выявлен факт незаконного использования львят в фотосессиях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.
Как подчеркнули в столичной прокуратуре, животные находятся под защитой международной конвенции.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время жизни и здоровью львят ничего не угрожает. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что блогер, который держал у себя львенка, нарушил сразу несколько статей, включая «жестокое обращение с животными», за что ему грозит до трех лет лишения свободы.
