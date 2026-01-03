Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов

Как подчеркнули в столичной прокуратуре, животные находятся под защитой международной конвенции.



По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время жизни и здоровью львят ничего не угрожает. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что блогер, который держал у себя львенка, нарушил сразу несколько статей, включая «жестокое обращение с животными», за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

