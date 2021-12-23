Мужчина напал с ножом на врача и полицейских в Красноярске
Мужчина в Красноярске нанёс ранения врачу и сотрудникам МВД. По версии следствия, 21 декабря в полицию обратилась молодая женщина. Она сообщила, что её брат избивает мать.
Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый инспектор прибыли на вызов. Во время разбирательства им сообщили, что напал на пожилую женщину её 32-летний сын. Он болеет психическим расстройством. Для дебошира вызвали скорую помощь.
При осмотре врача, тот распылил газовый баллончик и ударил медика ножом в спину. Сотрудники правопорядка решили доставить разбушевавшегося в отдел полиции, но мужчина оказал сопротивление и ударил ножом двоих полицейских.
Как рассказали в региональном отделении Следственного комитета России, нападавший задержан. Он подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья).
Ранее в Саратовской области возбудили дело против женщины, выбросившей детей в овраг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru