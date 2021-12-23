Мужчина напал с ножом на врача и полицейских в Красноярске

Мужчина в Красноярске нанёс ранения врачу и сотрудникам МВД. По версии следствия, 21 декабря в полицию обратилась молодая женщина. Она сообщила, что её брат избивает мать.

Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый инспектор прибыли на вызов. Во время разбирательства им сообщили, что напал на пожилую женщину её 32-летний сын. Он болеет психическим расстройством. Для дебошира вызвали скорую помощь.