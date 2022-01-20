Уголовное дело возбудили против девушки, снявшейся в белье на фоне мечети

Ранее столичная полиция заинтересовалась обстоятельствами, при которых девушка сняла откровенное видео на фоне мечети.

Также руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева отметила, что людей, которые устраивают такие провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть. Газиева посоветовала родственникам заняться их лечением.

«Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться - это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность?», — добавила Газиева.

Ранее московская полиция также провела проверку модели после публикации ее обнаженного фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

