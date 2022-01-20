Уголовное дело возбудили против девушки, снявшейся в белье на фоне мечети
Против девушки, снявшей видео в нижнем белье рядом с Московской соборной мечетью, возбудили уголовное дело против оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее столичная полиция заинтересовалась обстоятельствами, при которых девушка сняла откровенное видео на фоне мечети.
Также руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева отметила, что людей, которые устраивают такие провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть. Газиева посоветовала родственникам заняться их лечением.
«Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться - это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность?», — добавила Газиева.
Ранее московская полиция также провела проверку модели после публикации ее обнаженного фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
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