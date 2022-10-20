Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который передвигался возле школы с автоматом, сообщает региональное управление ведомства.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл около школы № 88 Калининского района, сотрудники которой нажали кнопку тревожной сигнализации.

«По предварительной информации автомат является охолощённым», - уточнили в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что задержанный 51-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве задержали молодого человека, открывшего стрельбу из страйкбольного оружия на Ленинском проспекте рядом со школой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ШколаАвтоматРосгвардияСанкт-Петербург
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