Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане

О возгорании в офисе Народного фронта на улице Бограда поступило сообщение в дежурную часть от диспетчера пожарной части ночью 28 марта. Две одетых в черное молодых людей бросили неизвестный предмет в окно здания, начался пожар. Полностью уничтожена огнем половина помещения.

Криминалистами были найдены остатки бутылок, предположительно, из-под зажигательной смеси.

Ранее силовики задержали в Крыму сторонника террористической неонацистской организации, планировавшего поджог мечети. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

