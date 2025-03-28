Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане
Уголовное дело было возбуждено по факту поджога офиса Народного фронта в Абакане, сообщила пресс-служба управления МВД России по Республике Хакасия.
Дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Личности злоумышленников уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа.
О возгорании в офисе Народного фронта на улице Бограда поступило сообщение в дежурную часть от диспетчера пожарной части ночью 28 марта. Две одетых в черное молодых людей бросили неизвестный предмет в окно здания, начался пожар. Полностью уничтожена огнем половина помещения.
Криминалистами были найдены остатки бутылок, предположительно, из-под зажигательной смеси.
Ранее силовики задержали в Крыму сторонника террористической неонацистской организации, планировавшего поджог мечети. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru