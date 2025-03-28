Уголовное дело возбудили после поджога офиса Народного фронта в Абакане

Уголовное дело было возбуждено по факту поджога офиса Народного фронта в Абакане, сообщила пресс-служба управления МВД России по Республике Хакасия.

Дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Личности злоумышленников уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Во Владивостоке задержаны поджигатели 22 машин

О возгорании в офисе Народного фронта на улице Бограда поступило сообщение в дежурную часть от диспетчера пожарной части ночью 28 марта. Две одетых в черное молодых людей бросили неизвестный предмет в окно здания, начался пожар. Полностью уничтожена огнем половина помещения.

Криминалистами были найдены остатки бутылок, предположительно, из-под зажигательной смеси.

Ранее силовики задержали в Крыму сторонника террористической неонацистской организации, планировавшего поджог мечети. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПроисшествияУголовное ДелоПреступленияХакасияПоджог

Горячие новости

Все новости

партнеры