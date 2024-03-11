Уголовное дело возбудили после обрушения козырька магазина в Казани

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после обрушения козырька магазина в Казани. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

По информации МЧС региона, инцидент произошел 10 марта на улице Главная упала крыша пристроенного к зданию козырька магазина на площади 75 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной обрушения стал неубранный с крыши снег.