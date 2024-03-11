Прокуратура: Ан-12 аварийно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности шасси

Ранее стало известно, что летевший в Комсомольск-на-Амуре борт запросил аварийную посадку. Затем самолет благополучно приземлился на аэродроме. После инцидента была начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно пневматика шасси... Неисправности шасси подтвердились», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что Ан-12 перевозил груз, на борту находились восемь человек.

