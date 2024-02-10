Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга
После обнаружения взрывчатки на территории промзоны в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Отмечается, что сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.
До этого специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, в котором было почти два килограмма взрывчатки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru