Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга

Отмечается, что сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

До этого специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, в котором было почти два килограмма взрывчатки.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

