Уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга

После обнаружения взрывчатки на территории промзоны в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.

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Отмечается, что сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

До этого специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, в котором было почти два килограмма взрывчатки.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВзрывУголовное ДелоСледственный КомитетСанкт-Петербург

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