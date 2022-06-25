Уголовное дело возбудили после избиения основателя Gameland в Москве

Уголовное дело возбудили после избиения 53-летнего бизнесмена, основателя медиакомпании Gameland Дмитрия Агарунова в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, дело было возбуждено по статье 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Сам Агарунов рассказал РЕН ТВ, что возвращался с утренника дочери. По его словам, на него напали по чьему-то заказу.

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Инцидент произошел 26 мая 2022 года. Дмитрия Агарунова подкараулили, когда он шел с дочерью по Фрунзенской набережной. Около дома на него напали и избили двое неизвестных мужчин. Агарунов оказал злоумышленникам сопротивление, и они скрылись с места преступления.

После обследования у бизнесмена диагностировали травму головы, ушибы, перелом костей носа и лицевого скелета.

В издательский дом Gameland, созданный в 1993 году, входили проекты Total Football, «Страна Игр», «Форсаж», «Тюнинг автомобилей» и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваИзбиениеНападениеБизнесУголовное Дело
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