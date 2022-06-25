Уголовное дело возбудили после избиения основателя Gameland в Москве

Инцидент произошел 26 мая 2022 года. Дмитрия Агарунова подкараулили, когда он шел с дочерью по Фрунзенской набережной. Около дома на него напали и избили двое неизвестных мужчин. Агарунов оказал злоумышленникам сопротивление, и они скрылись с места преступления.

После обследования у бизнесмена диагностировали травму головы, ушибы, перелом костей носа и лицевого скелета.

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