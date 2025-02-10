Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова

Уголовное дело было возбуждено по факту избиения комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Жена Скворцова рассказала, что жизни комментатора ничего не угрожает

Уточняется, что дело было возбуждено по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«По уголовному делу проводится дознание», - заключили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области заявили, что инцидент произошёл в Новосибирске, Скворцов получил ушиб головного мозга после того, как его ударил неизвестный, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:Уголовное ДелоНовосибирская ОбластьИзбиениеЖурналисты

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