Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова

Уточняется, что дело было возбуждено по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«По уголовному делу проводится дознание», - заключили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области заявили, что инцидент произошёл в Новосибирске, Скворцов получил ушиб головного мозга после того, как его ударил неизвестный, сообщает RT.

