Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.



В ведомстве уточнили, что самолет ЯК-18Т вылетел с аэродрома «Северка» без согласования. По данным СК, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры пилотажа «бочка».

В МЧС региона подчеркнули, что разрушений на земле после ЧП недалеко от деревни Паново нет. Возгорание, которое возникло после падения Як-52, огнеборцы уже ликвидировали.

В результате крушения самолета погибли четыре человека, которые находились на борту, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

