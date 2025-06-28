Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Подмосковье

По факту крушения легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

СМИ: Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

В ведомстве уточнили, что самолет ЯК-18Т вылетел с аэродрома «Северка» без согласования. По данным СК, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры пилотажа «бочка».

В МЧС региона подчеркнули, что разрушений на земле после ЧП недалеко от деревни Паново нет. Возгорание, которое возникло после падения Як-52, огнеборцы уже ликвидировали.

В результате крушения самолета погибли четыре человека, которые находились на борту, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Московской области
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