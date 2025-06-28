СМИ: Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
28 июня 202514:34
Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковной деревни Паново, передает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, погибли четыре человека, которые были на борту.
После падения самолет загорелся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее легкомоторный самолет ЗЛИН-142 потерпел крушение в Приморском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru