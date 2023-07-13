Уголовное дело возбудили из-за исчезновения четырех человек после подтоплений в Туапсе
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за четырех человек, пропавших без вести при подтоплениях в городе Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление СК.
В поселке Тюменский в ночь на среду из-за подтоплений после дождей в реку Казачья щель смыло частный дом, внутри которого находились 23-летняя и 19-летняя местные жительницы и 15-летний подросток, напоминает телеканал «360». Кроме того, пропал 67-летний мужчина, которого вместе с автомобилем ВАЗ смыло потоками воды в море.
«По результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Специалисты продолжают масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии, пишет RT. Сотрудники СК проводят необходимые следственные действия по уголовному делу, ход расследования контролирует глава краевого следственного управления Андрей Маслов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru