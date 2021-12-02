Уголовное дело после убийства пятилетней девочки завели в Красноярске

Отмечается, что тело девочки было найдена в квартире дома на улице Борисова со следами удушья, а ее матери - у подъезда с признаками падения с высоты.

В ведомстве отметили, что возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего, находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Сейчас следователями отрабатывается несколько версий преступления.