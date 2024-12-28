Уголовное дело после крушения борта AZAL близ Актау передали в ГСУ СК России

Центральный аппарат Следственного комитета России будет расследовать крушение пассажирского самолета вблизи Актау, сообщили в ведомстве.

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Ход расследования обсуждался на оперативном совещании в Грозном в присутствии главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
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