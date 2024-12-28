Уголовное дело после крушения борта AZAL близ Актау передали в ГСУ СК России
28 декабря 202419:33
Центральный аппарат Следственного комитета России будет расследовать крушение пассажирского самолета вблизи Актау, сообщили в ведомстве.
Ход расследования обсуждался на оперативном совещании в Грозном в присутствии главы СК РФ Александра Бастрыкина.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru