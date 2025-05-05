Уголовное дело по факту злоупотреблений на гособоронзаказе возбудили в Москве

Дело было возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Согласно версии следствия, фигурант в 2019 году заключил госконтракты более чем на 900 млн рублей на выполнение в Хабаровском крае строительных работ, однако в 2019-2020 годах они не были выполнены в полном объеме. Вместе с тем Дмитриев по собственному усмотрению потратил выплаченный аванс в размере 650 млн рублей.

Суд заключил Дмитриева под стражу, также был наложен арест на его имущество, которое оценивается более чем в 20 млн рублей.

Ранее по делу о хищении был отправлен под арест бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

